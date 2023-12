Il gas inverte la rotta e scende a 32,3 euro tornando ai prezzi del 2021. In calo anche i carburanti

Il prezzo del gas inverte rapidamente la rotta rispetto all’avvio di seduta. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,3% a 32,3 euro, portandosi ai livelli di novembre 2021. Si amplia anche il calo dall’inizio dell’anno che si attesta al 57,4 per cento.

Arretrano ancora i prezzi sulla rete carburanti, soprattutto sul diesel a seguito dei ribassi decisi dagli operatori la scorsa settimana. Le medie nazionali scendono, sul self, sotto 1,77 euro/litro per la benzina e poco sopra 1,73 euro/litro per il diesel. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, venerdì hanno chiuso nuovamente in aumento sul diesel. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 17 dicembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,768 euro/litro (1,773 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,758 e 1,778 euro/litro (no logo 1,769). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,733 euro/litro (contro 1,742), con i diversi marchi tra 1,724 e 1,743 euro/litro (no logo 1,733).