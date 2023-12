Ue, c'è l'accordo sul Patto di stabilità. Giorgetti prevale lo «spirito di compromesso»

I ministri dell’Economia dell’Ue, a quanto si apprende da fonti europee, hanno raggiunto l'intesa sul nuovo Patto di stabilità.

Anche l’Italia, quindi, ha concordato le nuove regole sul Patto di stabilità. Fonti europee spiegano che il ministro Giancarlo Giorgetti, parlando di «spirito di compromesso» si è detto favorevole alla proposta sul Patto di stabilità. nel nuovo Patto di stabilità, ha aggiunto il ministro italiano, «ci sono alcune cose positive e altre meno. L’Italia ha ottenuto però molto e soprattutto quello che sottoscriviamo è un accordo sostenibile per il nostro Paese volto da una parte a una realistica e graduale riduzione del debito mentre dall’altra guarda agli investimenti specialmente del Pnrr con spirito costruttivo».

Meloni: importante compromesso. Patto migliorativo

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, considera importante che sia stato trovato tra i 27 Stati membri della Ue un compromesso di buonsenso per un accordo politico sul nuovo Patto di stabilità e crescita. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

«Nonostante posizioni di partenza ed esigenze molto distanti tra gli Stati - prosegue - il nuovo Patto risulta per l’Italia migliorativo rispetto alle condizioni del passato». «Regole meno rigide e più realistiche di quelle attualmente in vigore, che scongiurano il rischio del ritorno automatico ai precedenti parametri, che sarebbero stati insostenibili per molti Stati membri. Grazie a un serio e costruttivo approccio al negoziato, l’Italia è riuscita, non solo nel proprio interesse ma in quello dell’intera Unione, a prevedere meccanismi graduali di riduzione del debito e di rientro dagli elevati livelli di deficit del periodo Covid», osserva ancora la nota.

Schlein, l'accordo sul Patto stabilità farà molto male all'Italia

«Meloni mette una grande ipoteca sul futuro: quello sul Patto di stabilità è un cattivo compromesso per l’Italia. Perchè l’Italia è stata assente nel negoziato: l'Italia ha accettato a testa bassa l’accordo di Francia e Germania. Noi dovevamo batterci di più. Se torniamo ai rigidi parametri quantitavi è come se non avessimo imparato niente dalla pandemia. Avrebbero dovuto lottare molto più prima e io penso che questo è un accordo che farà molto male all’Italia». Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Tg2 post.

Il nuovo Patto di stabilità entrerà in vigore nella primavera del 2024 se le tappe finali per la sua approvazione si concluderanno positivamente. Lo dichiara il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni. Per finalizzare l’intesa «non c'è tempo da perdere», ha spiegato in conferenza stampa il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis.