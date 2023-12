Torna l'ecobonus nel 2024, incentivi per le auto elettriche

«Tra risorse del nuovo Pnrr e legge di Bilancio mettiamo in campo 15 miliardi per la crescita delle imprese». A dirlo il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista al Sole 24 Ore. «Gli investimenti di Transizione 5.0 saranno incentivati fino al 40%», sostiene il ministro che annuncia anche una nuova tornata di ecobonus per il settore auto.

In merito agli investimenti in innovazione digitale il ministro spiega: «Inseriremo il nuovo piano nel decreto Pnrr di gennaio. Gli incentivi 4.0 resteranno in vigore ma per gli investitori che saranno in grado di certificare anche un determinato risparmio energetico, almeno del 3% a livello di impresa o del 5% per il processo produttivo interessato, ci sarà il passaggio ad aliquote più generose in base al livello di efficienza. Fino al 40%, il doppio dell’attuale incentivo. E con un limite agli investimenti agevolabili che portiamo da 20 a 50 milioni».

Quanto al nuovo ecobonus dice: «Pensiamo di poter essere pronti con il Dpcm entro gennaio. Il Fondo automotive ha una disponibilità totale di 6 miliardi fino al 2030. Il nuovo ecobonus premierà in misura crescente l’acquisto delle vetture dalla fascia 61-135 grammi di CO2 per chilometro alle meno inquinanti, elettriche e ibride plug-in, prevedendo maggiorazioni per chi rottama vetture più vecchie, a partire dalle Euro 0 e Euro 1, fino a un massimo di 11mila euro. Confermiamo la maggiorazione per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro».