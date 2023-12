Giorgetti spiega il flop del Mes: “Il clima non era quello giusto...”. Emiliano: “Un calcio alla von der Leyen”

«Il ministro dell’economia e delle finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico e finanziario ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni, giurì d’onore e cose di questo tipo, mi è sembrato evidente che non c'era aria per l’approvazione. Per motivazioni anche non solo economiche». Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti interpellato dai cronisti fuori dal Senato. A chi gli chiedeva della richiesta delle opposizioni di dimettersi, ha risposto: «I consigli dell’opposizioni sono sempre utili però permettetemi che poi decido io».

Calcio negli stinchi a von der Layen

"Al di là di quello che dicono dal Governo, il bilancio dello Stato è un disastro e c'è una finanziaria completamente paralizzata. Il mancato voto sul Mes equivale a non aver partecipato al sostegno dell’Ucraina in guerra, abbiamo buttato all’aria un trattato europeo condiviso da tutti i Paesi (e anche dal governo Berlusconi di cui faceva parte la Meloni) per una ripicca probabilmente legata alla figuraccia che l’Italia ha fatto sul Patto di stabilità, perché l’Italia è arrivata tardi, delegittimata, ha timore che l’accordo sul patto possa provocare un irrigidimento della finanza e, in maniera politicamente folle, ha risposto facendo saltare a tutti i cittadini europei la protezione del Mes, che si sarebbe estesa in questo caso ai dissesti non solo degli Stati, ma anche (eventualmente) delle banche. Ieri il Parlamento ha tirato un calcio negli stinchi a Ursula von der Leyen, nonostante l’Ue sia stata fondamentale per superare la crisi della pandemia". Così si è espresso questa mattina il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a margine della presentazione del 630esimo Carnevale di Putignano.