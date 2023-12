Cosa accadrà con il Superbonus? Gli esodati chiedono un decreto urgente o un inserimento nel milleproroghe. Tajani insiste: "Stiamo lavorando per una proroga"

Il 28 dicembre gli esodati del Superbonus saranno a Roma dalle 13 alle 17 in Piazza della Rotonda, davanti al Pantheon. Lo annuncia una nota dell’associazione chiedendo «con forza e decisione che il 28 Dicembre il Cdm possa approvare le proroghe delle scadenze del Superbonus per uni familiari, case indipendenti e condomini, per almeno 3 mesi e garantire ai cantieri già iniziati di completare i lavori. È essenziale che il Governo agisca con la massima urgenza per evitare un disastro socioeconomico e per proteggere i cittadini che, in buona fede, hanno investito nelle opportunità offerte dal Superbonus e dai bonus edilizi». «Siamo convinti che chi governa non vuole e non può tradire la fiducia dei cittadini», scrivono ancora chiedendo «un decreto urgente del Governo o un inserimento nel mille proroghe».

Tajani: "Stiamo lavorando per una proroga del Superbonus"

«Il giudizio di FI sulla manovra è positivo abbiamo ottenuto quello che chiedevamo, stiamo lavorando per una proroga del superbonus, soprattutto per chi ha i lavori oltre il 70% vedremo se nel milleproproghe o in altre soluzioni legislative». Così il vicepremier e segretario di FI Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa alla Camera.