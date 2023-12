Il ministro Giorgetti alla Camera: "Migliorati tutti i saldi di finanza pubblica". E sul Ponte: "Giusto il contributo di Sicilia e Calabria"

È arrivato in Commissione Bilancio alla Camera il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. All’ingresso in aula ha salutato sorridente e detto scherzando: "ho interrotto le ferie a qualcuno". La sua partecipazione ai lavori è stata richiesta dalle opposizioni dopo il voto sul Mes. Il presidente di Commissione Giuseppe Mangialavori ha spiegato che il ministro farà un’introduzione e poi ci sarà la possibilità per un componente per gruppo di fare domande.

«Sono aperto a rispondere a ogni tipo di domanda» anche sulla vicenda del Mes e la vicenda europea. Giustamente il ministro deve dare conto al Parlamento che è l'organo sovrano». Così il titolare del dicastero dell'Economia che ha inoltre aggiunto: "Con riferimento all’esame della legge di bilancio l’esame del Senato ha prodotto una serie di cambiamenti che hanno nel complesso prodotto un miglioramento di tutti i saldi di finanza pubblica". Giorgetti ha citato le modifiche intercorse nell’esame di Palazzo Madama e tra l’altro le misure sulla previdenza di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari ma anche le misure a contrasto del disagio abitativo o quelli relativi alle infrastrutture. «E' stata mantenuta intatta - ha osservato - le quadratura e l’impianto della nostra proposta e il governo lo valuta positivamente».

Sul Ponte sullo Stretto

Per quanto riguardo il ponte sullo Stretto di Messina, «era nel disegno originario» della manovra «è stata modificata la spalmatura. Non trovo per niente scandaloso che il fondo di sviluppo e coesione delle regioni direttamente interessate dia un contributo». Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in commissione Bilancio alla Camera.