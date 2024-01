Ritorna l’importante iniziativa di Ebinprof: nuovi bandi di concorso per 120 borse di studio 2022-2023

Confedilizia comunica che Ebinprof, ente bilaterale nazionale costituito dalla medesima storica confederazione rappresentativa della proprietà immobiliare e Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs, ha dato il via ai nuovi bandi per assegnare le borse di studio per i figli e parenti dei dipendenti da proprietari di fabbricati (quali per esempio il portiere o il pulitore).

Come di consueto, le borse messe a disposizione dall’Ente sono in tutto 120, per un importo complessivo di 260.000 euro.

Nel merito, sono in concorso: 38 borse di studio da 1.500 euro cadauna per diplomati presso istituti o scuole superiori che abbiano superato l’esame di Stato a conclusione dell’anno scolastico 2022/2023 (3 delle quali prioritariamente destinate a studenti diversamente abili); 46 borse di studio da 2.000 euro cadauna per studenti universitari che abbiano acquisito, nell’anno accademico 2022/2023, almeno il 70% dei crediti formativi (CFU) previsti dal piano di studi presentato (3 delle quali prioritariamente destinate a studenti diversamente abili); 33 borse di studio da 3.000 euro cadauna per neolaureati che abbiano sostenuto l’esame di laurea nell’anno 2023; 3 borse di studio da 4.000 euro cadauna a neolaureati che abbiano discusso la tesi in materia di diritto del lavoro, scienze sociali o scienze economiche nell’anno 2023.

Il termine per la presentazione delle domande è il 15 aprile 2024.

I bandi con tutte le istruzioni nonché la modulistica sono disponibili sul sito Internet www.ebinprof.it.

Si possono altresì richiedere alla segreteria (disponibile anche per eventuali informazioni) di Ebinprof telefonando al numero 06.44239166 oppure inviando una mail a [email protected].