Riscatto laurea agevolato 2024, le novità Inps

Il riscatto agevolato della laurea nel 2024 si presenta come un'opportunità significativa per anticipare l'accesso alla pensione, mantenendo però specifiche regole e restrizioni. Questo processo non considera gli anni di studio fuori corso e permette di riscattare solo il periodo necessario per soddisfare specifici requisiti contributivi. La durata riscattabile va dall'inizio del corso fino alla sua conclusione legale, offrendo una flessibilità notevole ai richiedenti.

I titoli riscattabili includono lauree triennali, magistrali, specialistiche o a ciclo unico, e dottorati di ricerca, mentre i master e i titoli esteri riconosciuti dal ministero dell'Università sono esclusi.

Chiunque abbia versato almeno un contributo previdenziale può richiedere il riscatto, con specifiche modalità per gli inoccupati. Il costo varia in base all'anno di laurea e al metodo di calcolo pensionistico, con una discriminante temporale al 1° gennaio 1996. Vi sono due metodi principali: il calcolo retributivo e il calcolo contributivo, ognuno con le sue specificità e condizioni. A partire dal 2019, è disponibile il riscatto agevolato a un costo fisso e ridotto, con particolari considerazioni per chi ha completato gli studi prima del 1996.

Il riscatto agevolato, pur essendo economicamente vantaggioso, può comportare una riduzione dell'assegno pensionistico e ha un massimale annuo di contribuzione. Il pagamento può essere rateizzato fino a 120 rate, e per i dipendenti pubblici esistono condizioni particolari. Il riscatto offre anche benefici fiscali, essendo deducibile dal reddito imponibile.

Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo o con quello retributivo.

1. Il riscatto nel sistema contributivo:

Per riscattare periodi che si collocano nel sistema contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996) l’onere è determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda, alla retribuzione (assoggettata a contribuzione) nei 12 mesi meno remoti, andando a ritroso dal mese di presentazione della domanda di riscatto.

Esempio Calcolo contributivo ordinario

Ipotizziamo che tu voglia riscattare quattro anni di laurea dal 2002 al 2006 nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria e che abbia presentato domanda di riscatto il 31 gennaio 2021; considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti pari a 32.170,00 euro, l’importo da pagare per riscattare quattro anni è pari a 42.464,40 euro (32.170,00×33% =10.616,10 x 4 anni = 42.464,40).

Il riscatto di laurea agevolato

Con il riscatto di laurea agevolato il costo invece è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

Quindi, se presenti domanda nell’anno 2021 il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.264,49 euro. Il costo è lo stesso se presenti domanda in qualità di inoccupato. A seconda dei casi, con il riscatto agevolato il risparmio può essere fino al 70%.

2. Il riscatto nel sistema retributivo:

Per riscattare periodi che si collochino nel sistema retributivo, l’importo della somma da versare varia in rapporto all’età, al periodo da riscattare, al sesso, all’anzianità contributiva totale e alle retribuzioni degli ultimi anni.

Potrai usufruire del riscatto agevolato (anche per corsi precedenti al 1996) soltanto se scegli la liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo.

Si possono riscattare i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali hai conseguito uno o più titoli rilasciati dalle Università o da Istituti di livello universitario:

Sono esclusi gli anni fuori corso. È possibile anche riscattare solo una parte e non l’intero corso di studi.

Per riscatto agevolato si intende una nuova modalità di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema contributivo della pensione. Questa nuova modalità è stata introdotta nel 2019 e a differenza delle modalità ordinarie, l’onere è calcolato prendendo a riferimento una retribuzione convenzionale uguale per tutti (livello minimo imponibile per artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda, pari a 15.953,00 per il 2021) e l’aliquota di computo vigente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (pari al 33%). Quindi, se presenti domanda nell’anno 2021 e scegli il calcolo cosiddetto agevolato, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.264,49 euro.

Soltanto nel caso in cui si scelga la liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo (ad esempio per effetto dell’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995), si potrà usufruire del riscatto agevolato anche nel caso in cui i periodi del corso di laurea siano precedenti all’01/01/1996.