Nuova era degli smartphone, con Samsung l'Intelligenza Aritificiale arriva in tasca

Si apre una nuova era per gli smartphone. Potranno tradurre in tempo reale una telefonata abbattendo le barriere linguistiche, trascrivere una conversazione tra più partecipanti e produrre sintesi, cercare informazioni dettagliate senza uscire da un’app ma semplicemente cerchiando un elemento. Tutto questo è possibile grazie all’intelligenza artificiale generativa che ha avuto un boom con ChatGpt: da apripista fa Samsung con la linea di smartphone Galaxy S24 e che ha stretto un accordo con la pioniera Google. «La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile - afferma TM Roh, President di Samsung Electronics, dal palco dell’evento a San Josè, in California - Gli utenti di tutto il mondo potranno potenziare la loro vita quotidiana scoprendo nuove possibilità».

L’intelligenza artificiale generativa ottimizza molte esperienze di utilizzo della nuova serie di telefoni Samsung. Consente, ad esempio, di tradurre in tempo reale voce e testo in una telefonata; trascrivere una conversazione tra più partecipanti; aiutare a scrivere un messaggio con uno stile desiderato; offrire il riepilogo delle attività in programma e creare modelli per prendere appunti; mentre l’intelligenza artificiale integrata nella tastiera Samsung può tradurre messaggi, e-mail e altro ancora in 13 lingue in tempo reale. Insomma un assistente pro-attivo, evoluzione degli assistenti digitali più esecutivi che conosciamo. Sui telefoni di punta Samsung cambia anche la ricerca grazie all’accordo con Google. Sul palco di San Josè sono saliti due manager di Big G per spiegare come l’Intelligenza artificiale Gemini, entra in Android e quindi a cascata sui telefoni Samsung (in futuro anche sugli altri dispositivi con a bordo questo sistema operativo). Ad esempio arriva la funzione 'Cerchia e cercà, un nuovo modo per cercare informazioni dal web senza cambiare app ma semplicemente cerchiando il contenuto di interesse: l’IA restituirà informazioni le più disparate.

E ancora: in macchina Android Auto riassumerà automaticamente i messaggi, suggerendo le risposte mentre ci si concentra alla guida. Infine, nel campo fotografico, l’Intelligenza artificiale entra in gioco con il set di funzioni ProVisual Engine per migliorare soprattutto le riprese notturne o con poca luce, ritoccare le immagini spostando persone e oggetti, riempiendo gli spazi vuoti. Questa nuova generazione di dispositivi è praticamente già qui: si compone di tre modelli (S24, S24 Plus e S24 Ultra), preordinabili da oggi e disponibili sul mercato dal 24 gennaio, anche in Italia. I prezzi partono dai 929 euro del modello S24 e arrivano ai 1.859 del top di gamma. Secondo gli analisti di Counterpoint Research i prossimi tre anni, dal 2024 al 2027, di questo genere di dispositivi che in gergo si chiamano smartphone GenAI, ne saranno immessi sul mercato oltre 1 miliardo. E’ probabile che scuoteranno il settore in stallo e con Samsung la sfida tra i big della tecnologia si è appena aperta. A ruota Google porterà l’IA generativa sui suoi telefoni Pixel e poi sarà il turno di Apple. Il colosso di Cupertino, è notizia di questi giorni, dopo 13 anni è tornato in vetta alle vendite scalzando proprio Samsung.