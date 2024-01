Bankitalia: l'economia ristagna, ma l'anno si chiuderà in crescita. Pil +0,6% nel 2024

Nel focus dedicato al tema infatti, la Banca d’Italia rileva come il trasporto navale in quelle acque riguardi quasi il 16% delle importazioni italiane di beni in valore. Su questa rotta transita una larga parte degli acquisti di beni dalla Cina (secondo mercato di approvvigionamento del nostro paese dopo la Germania), dalle altre economie dell’Asia orientale e dai paesi del Golfo Persico esportatori di materie prime energetiche oltre che di petrolio greggio e raffinato e per quelle di prodotti metalmeccanici.

Vi passa poi un terzo delle importazioni italiane nella filiera della moda. Per fortuna le nostre esportazioni, che sono in ripresa, scelgono altre strade: solo il 7% passa per il Canale di Suez e il Mar Rosso. Mentre quindi si è in attesa di una decisione europea per affiancare e irrobustire l’azione di contrasto navale di Usa, Regno Unito e altri partner, scegliere la rotta del Capo di Buona Speranza comporterà un aumento dei tempi e dei costi.

Come sottolinea Standard and Poor's in un suo rapporto, in prospettiva, si avranno rischi di pressioni al rialzo sul'inflazione. E se il blocco non si aggraverà, per Via Nazionale (e per la Bce) questa dovrebbe rimanere sotto controllo nel nostro paese. Le stime del bollettino anzi indicano che rispetto alle valutazioni di dicembre «a discesa dell’inflazione si è accentuata e si è estesa ai beni industriali non energetici e ai servizi». Per l’anno appena iniziato si parla di un +1,9 per cento nel 2024 (dal 5,9 nel 2023), per poi scendere gradualmente fino all’1,7 nel 2026.