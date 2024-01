Ex titolari del Reddito di cittadinanza: da marzo le domande per accedere all’Assegno unico

Con il messaggio 19 gennaio 2024, n. 258 l’Inps si rivolge agli ex percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC), ai quali l'Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) è stato erogato come quota integrativa dello stesso RdC.

Da marzo 2024, tutte le famiglie che hanno ottenuto l'accredito dell'Assegno unico sulla carta di pagamento elettronica del Reddito di Cittadinanza (carta RdC) dovranno presentare una nuova domanda per accedere alla prestazione, compresi i nuclei ai quali nel 2023 è stato sospeso il Reddito di Cittadinanza.

La richiesta potrà essere trasmessa fino al 30 giugno 2024, senza perdere gli arretrati.