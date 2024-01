Poste Italiane, il Governo dice sì alle regole per la cessione di quote ai privati

«Per quanto di competenza» del Mimit, "posto che - allo stato - l’idea al vaglio dei soci pubblici (Mef e Cdp, ndr) sarebbe quella di diluire la quota di entrambi mantenendo comunque la maggioranza assoluta del 51% (e dunque il controllo dello Stato non verrebbe messo in discussione), in vista della presentazione del Piano industriale (prevista il prossimo marzo) ci si impegna a garantire che la citata cessione non comprometta l’erogazione del servizio pubblico e garantisca tutti i lavoratori coinvolti». Lo ha detto la sottosegretaria al ministero delle Imprese e del made in Italy, Fausta Bergamotto , rispondendo in commissione Trasporti ad una interrogazione sulla cessione di quote pubbliche di Poste.

«Come ricordato anche dal Presidente Giorgia Meloni nel corso della Conferenza dello scorso 4 gennaio, il piano di privatizzazioni del Governo ha come obiettivo quello di far confluire nelle casse dello Stato circa 20 miliardi di euro nell’arco dei prossimi tre anni», ha detto Bergamotto nella seduta di ieri, secondo quanto si legge nel resoconto della commissione. «L'impostazione di questo governo - ha puntualizzato - è lontana anni luce da quella del passato e mira a ridurre la presenza dello Stato solo dove questa non è necessaria (contro ogni logica di favorire una determinata categoria di imprenditori)». Le quote in mano a Mef e Cdp ammontano complessivamente al 64,26%. Per mantenere il 51% lo Stato dovrebbe quindi cedere fino ad un massimo del 13,26%.

«Con riferimento all’ipotesi di cessione di quote pubbliche di Poste Italiane, è utile notare che al 31 dicembre 2022 la società risulta essere partecipata per il 29,26% dal Ministero dell’economia e delle finanze, per il 35% da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), a sua volta controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, e per la residua parte da investitori istituzionali e retail. È dunque lo stesso Ministero dell’economia e finanze ad avere competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico», ha spiegato Bergamotto. «A tal fine, il Dipartimento competente del Mef provvede, tra l’altro, nelle seguenti aree tematiche: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato; esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attività istruttoria e preparatoria», ha aggiunto. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha aggiunto, "limitatamente ai servizi postali, svolge invece attività di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di programma con il fornitore del servizio postale universale, che in base alla normativa vigente è stato affidato in Italia fino al 2026 a Poste Italiane sulla scorta di contratti di programma di durata quinquennale».