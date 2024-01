Assegno di inclusione, l'esito della domanda ora è visibile. La comunicazione dell'Inps

A partire da oggi, è possibile consultare online l'esito delle domande per l'Assegno di Inclusione (ADI), una misura fondamentale per il sostegno delle persone in situazioni di vulnerabilità sociale ed economica. La verifica dei risultati rappresenta un momento chiave per tutti coloro che attendono questo importante sostegno. L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Si segnala che i pagamenti dell'ADI inizieranno a essere erogati a partire dal 26 gennaio, ma questo vale solo per le domande che hanno superato i controlli preventivi. Questi controlli sono cruciali per assicurare l'integrità e la correttezza del processo, garantendo che l'assegno venga assegnato a chi ne ha effettivamente diritto.

Per le domande ancora in lavorazione, è necessaria pazienza. Questa situazione si verifica quando gli accertamenti sulle dichiarazioni fornite non sono stati ancora completati. È un passaggio indispensabile per prevenire abusi e per assicurare che l'assegno venga distribuito equamente. Si consiglia ai richiedenti di controllare regolarmente lo stato della propria domanda attraverso i canali ufficiali forniti dall'ente gestore dell'ADI. È importante rimanere informati sulle eventuali novità e comunicazioni relative al processo di erogazione dell'assegno. Come va presentata la domanda? L’Assegno di inclusione dovrà essere richiesto a partire dal 18 dicembre 2023: ⦁ direttamente dal sito internet www.inps.it , accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata all’Adi;

⦁ ovvero rivolgendosi ai Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

⦁ nonché ai Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dall’8 gennaio 2024.