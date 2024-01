Bonus asilo nido 2024: come fare richiesta all'Inps

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’ asilo nido deve essere presentata dal genitore (o dal soggetto affidatario) che ne sostiene il pagamento, ed è necessario che venga presentata una domanda per ogni figlio di età inferiore a 3 anni.

Per beneficiare del Bonus Asilo Nido 2024 e ricevere il rimborso delle rette, è essenziale seguire una procedura specifica. Puoi fare ciò in due modi:

Scadenze importanti

La richiesta va inviata entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state sostenute le spese, mentre per l’invio della documentazione a supporto c’è tempo fino alla metà dell’anno successivo: per il Bonus Asilo Nido 2023, per esempio, il termine è fissato al 31 luglio 2024.

Come presentare la domanda

Per effettuare la richiesta, è sufficiente accedere al servizio online sul portale dell’Inps, accessibile con Identità Digitale SPID, CIE e CNS. In sede di domanda è necessario avere a portata di mano:

denominazione e codice fiscale della struttura;

gli estremi del provvedimento autorizzativo;

le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio (nell’anno a cui si riferisce il Bonus);

la documentazione attestante il pagamento di almeno un mese di frequenza;

l’iscrizione al nido o l’avvenuto inserimento in graduatoria (nel caso di asili nido pubblici).

Specificare la tipologia di contributo