Il mattone in crisi minaccia banche e investitori

Stretto tra l’incudine dei tassi alti e il martello del calo strutturale della domanda il settore immobiliare commerciale - uffici e negozi - sta attraversando una profonda crisi globale, che genera perdite tra gli investitori e turba i sonni di banche e finanziatori. Nel corso del 2023 gli investitori retail hanno ritirato un miliardo di euro al mese dai fondi immobiliari europei, con deflussi netti per 11 mesi consecutivi, riferisce Bloomberg citando i dati di Morningstar, mentre gli asset totali detenuti da fondi comuni e dagli etf immobiliari sono scesi di oltre il 10%, a 180,7 miliardi di euro. La fuga costringe i fondi ad accelerare la vendita delle proprietà in cui hanno investito, con l’effetto di registrare forti perdite o di dover 'congelarè le richieste di uscita. «E questa pressione è più acuta in Europa dove i fondi comuni dominano lo scenario dei fondi immobiliari», rileva Oliver Salmon , ricercatore di Savills sui mercati dei capitali.

«Con valori delle proprietà più bassi e tassi di interesse più alti, finanziatori e debitori avranno difficoltà nel rinnovare i volumi dei prestiti in scadenza», dice l’analista Emily Yue. I primi scricchiolii sono arrivati tra fine gennaio e inizio febbraio: New York Community Bancorp ha registrato 552 milioni di dollari di perdite su prestiti immobiliari, seguita dalla giapponese Aozora Bank, in rosso per la sua esposizione al real estate commerciale Usa. Pericoli ben presenti anche alla Bce che, nelle sue priorità di vigilanza, ha ricordato i rischi connessi alla crisi del settore commerciale e ha puntato il dito sulla «sopravvalutazione» delle garanzie immobiliari da parte delle banche. Storture che gli sceriffi di Francoforte potrebbero correggere con un aumento dei requisiti di capitale per quelle banche che non gestiscono correttamente i rischi.