Tassi d'interesse in calo. Consumatori: "Ma sulle famiglie pesa ancora il caro mutui"

In particolare, in base ad una elaborazione realizzata dallo stesso Codancons a gennaio 2024 sui siti di comparazione specializzati in mutui, per un finanziamento a tasso variabile dell’importo di 150mila euro con durata di 30 anni per l’acquisto della prima casa, la migliore offerta sul mercato prevedeva una rata mensile da 767 euro , contro i 442 euro del mese di settembre 2021, con un maggior esborso annuo di 3.900 euro. Per un mutuo da 100.000 euro a 25 anni la migliore offerta di gennaio presentava una rata da 557 euro contro i 346 euro di settembre 2021 (+2.532 euro annui). E per un mutuo da 200mila euro a 20 anni la rata mensile è salita a gennaio di 454 euro rispetto al 2021 (da 858 euro a 1.312 euro), con un impatto annuale pari a +5.448 euro.

Il calo del tasso di interesse sui mutui per l’acquisto di abitazioni al 4,38% a gennaio dal 4,82% di dicembre, secondo i dati pubblicati da Bankitalia, per i consumatori è «acqua Paola" afferma la presidente di Adoc Anna Rea. E parla di «cali delle rate di poco conto che non risolvono i problemi delle persone ancora sotto pressione» poiché, spiega, il livello dei tassi rimane comunque elevato, la discesa ancora molto lenta e l'acquisto di una casa impegnativo per molte famiglie. Più ottimista invece l’Unione nazionale dei consumatori. "Bene, prosegue il percorso in discesa dei tassi. Dopo il picco raggiunto a novembre, quando il Taeg era arrivato al 4,92 per cento, da due mesi si assiste a una flessione e si ritorna ai livelli di marzo 2023, quando ea appena sotto, a 4,36» afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unc. "Un primo segnale positivo che dipende dal fatto che la Bce ha interrotto in ottobre i rialzi dei tassi di riferimento, dopo 10 aumenti consecutivi. Un sospiro di sollievo per le famiglie con mutui a tassi variabili» conclude Dona.