Anche i contanti inquinano: in Italia 2,7 kg di CO2 per abitante a causa dei pagamenti cash. Ecco perché

L'inquinamento da contante pesa sull'Italia: con 2,7 kg di CO2 pro capite generati dai pagamenti in contanti, il nostro Paese si posiziona al secondo posto in Europa, dopo la Germania, per l'impatto ambientale di questa modalità di pagamento. Lo rivela il Sole24Ore.

Un problema con ricadute ambientali ed economiche: Lo studio di The European House – Ambrosetti evidenzia come il pagamento cashless abbia un'impronta di carbonio inferiore del 21% rispetto al contante. Non solo: l'80% degli esercenti italiani dichiara di aver registrato un aumento delle vendite con l'introduzione dei pagamenti digitali.

L'Italia a due velocità: Se da un lato 8 esercenti su 10 accettano pagamenti digitali, dall'altro emerge un divario Nord-Sud: la dipendenza dal contante e la resistenza al cambiamento sono più marcate nelle regioni del Mezzogiorno.

Cultura digitale e formazione: Il 60% degli esercenti italiani non valorizza i dati dei propri clienti e il 26% non utilizza il web per la propria attività. A ciò si aggiunge la carenza di competenze digitali: quasi il 50% degli intervistati non le ritiene necessarie.