Vola la spesa a febbraio per le detrazioni maturate per i lavori conclusi con il Superbonus. La cifra a carico dello Stato ammonta a 114,4 miliardi di euro. A febbraio sono stati ammessi a detrazione lavori per 104,4 miliardi.

I lavori hanno riguardato 480.815 edifici, tra cui anche 8 castelli. La regione che ha maggiormente usufruito dell’agevolazione è la Lombardia con detrazioni maturate per 21,6 miliardi di euro.