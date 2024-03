Bonus anziani da 1.412 euro al mese: quando scatta il nuovo aiuto e quali sono i requisiti

Da gennaio 2025, gli anziani over 80 con difficoltà economiche avranno una nuova opportunità: il bonus anziani prestazione universale. Lanciato dal governo Meloni, questo aiuto finanziario promette 1.412 euro al mese a chi ha un ISEE sotto i 6.000 euro. Con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro, questo sostegno mira a fare la differenza nella vita di molti anziani non autosufficienti.

Come nasce il bonus

Il cammino verso questo nuovo bonus inizia a marzo 2023, con l'approvazione della Legge Delega per la riforma e l'assistenza agli anziani. Un passo importante che mira a migliorare la vita di 14 milioni di anziani in Italia, di cui 3,8 milioni non autosufficienti. L'obiettivo? Andare oltre il supporto economico, promuovendo dignità, benessere, inclusione sociale e invecchiamento attivo.

Chi può beneficiarne

Il bonus si rivolge agli anziani che rispettano determinati requisiti: avere più di 80 anni, un livello di bisogno assistenziale alto, e un ISEE per le prestazioni sociosanitarie non superiore ai 6.000 euro. Inoltre, è necessario essere titolari dell’indennità di accompagnamento o avere i requisiti per ottenerla. Questo aiuto finanziario è pensato come un'integrazione o sostituzione dell'accompagnamento per i casi più gravi.