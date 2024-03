Panico per i correntisti della Bnl, addebiti consistenti a raffica sul conto: “Ci scusiamo per il disagio, tutto risolto”

«Questa mattina si è verificato un problema di natura tecnico-operativa che ha comportato addebiti multipli sui conti correnti per diversi clienti della Banca. BNL BNP Paribas si è prontamente attivata per risolvere l’anomalia che è stata definitivamente superata alle ore 11 di questa mattina. La Banca ha informato la clientela attraverso i propri canali e si scusa per l’inconveniente». Lo afferma il gruppo Bnl dopo che sono state registrate anomalie segnalate dai clienti della banca sui propri conti correnti. Il gruppo ha avvisato i suoi clienti sull'App affermando che «possibili problemi sui movimenti conto corrette. Potresti riscontrare addebiti multipli sui movimenti di movimenti di conto corrente. Abbiamo individuato la causa dell’anomalia e stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corre nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio».