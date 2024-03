Superbonus, le novità: pochi giorni per comunicare alle Entrate. Stop alla cessione anche per le Cila dormienti

L’ultimo decreto sul Superbonus, con la cancellazione dello sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi, è oramai operativo. Ed è corsa contro il tempo per chi, pur essendo nel passato in regola con tutti gli altri criteri, ha fatto un errore o non ha comunicato all’Agenzia delle Entrate di aver optato per lo sconto in fattura e la cessione del credito rispetto ai lavori del 2023.

Se non lo si farà entro il 4 aprile, quindi tra pochi giorni, dovrà pagare la fattura per poi scontarla dalle imposte della dichiarazione dei redditi in più anni. La norma, di non facile lettura per i suoi rimandi legislativi, è nel testo finale pubblicato in Gazzetta Ufficiale che presto approderà in Parlamento, per un confronto politico che certo sarà caldo.

Questa tagliola si aggiunge al fatto che il blocco alla cessione varrà anche per chi ha inviato la Comunicazione di inizio lavori (Cila) entro il 16 febbraio del 2023, quindi in tempo utile, ma poi non ha ancora effettuato pagamenti.