Alfa Romeo presenta la nuova "Milano": la sportività diventa compatta

Si chiama Milano la nuova Alfa Romeo che è stata svelata oggi nella città della Madonnina alla presenza del Ceo di Stellantis, Carlos Tavares. La nuova compatta riporta la marca Biscione e tutti i valori del suo Dna sportivo e della raffinatezza tecnologica nel segmento delle compatte, il più grande d’Europa.

Il nuovo modello "accessibile (il listino parte da 29.900 euro) offrirà in tutte le quattro versioni - ha detto Jean-Philippe Imparato, Ceo di Alfa Romeo - una dinamica di guida best in class grazie a soluzioni tecniche specifiche frutto di un processo di sviluppo coordinato dalla stessa squadra che ha progettato la Giulia GTA. La gamma Milano comprende la Elettrica con batteria da 54 kWh da 156 Cv, la Elettrica Veloce da 240 Cv.

Entrambe offrono più di 410 km di autonomia. Un risultato ottenuto lavorando sull'aerodinamica conferita anche dal design a "coda tronca" tipico di Alfa ed anche da una massa che è la più bassa tra le compatte premium. Ma la gamma - come piace ai clienti europei ed italiani in particolare - comprende anche la Milano Ibrida che unisce l'efficienza di un motore 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller con turbo a geometria variabile ad un sistema di elettrificazione a 48 Volt Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) per una potenza complessiva di 136 Cv.