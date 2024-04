Ferrovie dello Stato, ricavi ed investimenti in forte crescita

" Il 2023 ha segnato un anno record per gli investimenti di Ferrovie dello Stato che hanno superato i 16 miliardi di euro, un livello mai registrato nella storia del Gruppo. Un impegno notevole in termini di capacità e sviluppo per l'ammodernamento infrastrutturale del Paese, a cui contribuiscono anche i fondi assegnati con il Pnrr, di cui FS è la principale assegnataria con oltre 26 miliardi di euro. Di questi, a fine 2023 risultano spesi 8 miliardi di euro, pari a circa il 30% delle risorse previste. I positivi risultati conseguiti nel 2023 mostrano una crescita significativa dei principali indicatori economico-finanziari, per effetto delle performance operative, che segnano un'accelerazione dei ricavi in tutti i segmenti di business. In uno scenario caratterizzato da crisi geopolitiche, un rallentamento della crescita dell'economia mondiale, inflazione elevata pur con tendenza al ribasso, il Gruppo FS nel triennio 2021-2023 si è posizionato al centro dell'ecosistema della mobilità, attraverso la messa a terra di investimenti per 40 miliardi di euro, ha portato avanti il piano di assunzioni con oltre 30.000 nuovi ingressi e riorganizzato la struttura del Gruppo e la strategia internazionale, confermando il proprio ruolo a sostegno del sistema economico e industriale del Paese".

Questi i principali indicatori:

* Ricavi operativi a circa 15 miliardi di euro (+8%), trainati dalle performance operative e dalla marcata ripresa del polo passeggeri (+11% rispetto al 2022) e dal polo merci (+6%) in un difficile contesto logistico europeo

* EBITDA a circa 2,2 miliardi di euro (+1%), in crescita del +14% al netto di partite straordinarie

* EBIT a 338 milioni di euro (+29%), più di quattro volte rispetto al 2022 al netto di partite straordinarie

* Utile netto a 100 milioni di euro (-51%), più di sei volte il valore conseguito nel 2022 al netto di partite straordinarie

* Investimenti tecnici superano i 16 miliardi di euro (11 miliardi nel 2022), valore mai registrato nella storia del Gruppo

* 8 miliardi di euro già spesi per il Pnrr, in linea con il cronoprogramma

* 24 miliardi di euro di gare già aggiudicate nel 2023, segnano lo straordinario sforzo del Gruppo per la messa a terra di opere strategiche per il Paese

* Posizione finanziaria netta pari a circa 11 miliardi di euro (+3,6 miliardi di euro nel 2022) principalmente per effetto della crescita degli investimenti

* Oltre 12.000 assunzioni.

TRIENNIO 2021 - 2023

* Investimenti tecnici superano i 40 miliardi di euro, di cui 26 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie, 8 miliardi di euro per la rete stradale, oltre 5 miliardi di euro per rinnovo materiale rotabile ed 1 miliardo di euro per la logistica, la rigenerazione urbana ed il miglioramento delle tecnologie * Gare bandite: 1.188 nuove gare per un valore complessivo di 53 miliardi di euro

* Assunte oltre 30.000 persone, con riduzione età media a 41 anni

* Internazionale: oltre 2 miliardi di euro di fatturato, con una crescita superiore all'80% rispetto al 2020, per effetto del lancio dell'AV in Francia e Spagna e dello sviluppo della logistica sul mercato dell'Europa centrale integrato con l'Italia.