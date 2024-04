Morti sul lavoro, cambia la patente a punti per i cantieri: arriva l'autocertificazione

Requisiti autocertificati, decurtazioni ridotte per infortuni che comportino inabilità, possibilità di crediti aggiuntivi oltre al punteggio iniziale ed estensione ad altri settori oltre all’edilizia. Cambia la patente a punti per i cantieri, la soluzione pensata dal governo dopo la tragedia dell’Esselunga a Firenze per mettere un argine alle morti sul lavoro. Ma le modifiche, che vedono la luce dopo un’altra tragedia, quella alla centrale di Suviana, vengono bocciate da opposizioni e sindacati, scesi appena ieri in piazza per gridare basta alle troppe morti bianche: questa - avvertono - non è la soluzione per rafforzare la sicurezza sul lavoro.

Le novità sono contenute in un emendamento al decreto Pnrr approvato dalla commissione Bilancio della Camera, che ha chiuso l'esame del provvedimento, atteso lunedì in Aula. L’emendamento riscrive l’articolo 29 del decreto, introducendo una serie di novità per la patente che sarà obbligatoria dal primo ottobre. Innanzitutto si prevede che per dimostrare il possesso dei requisiti per il rilascio della patente basti l'autocertificazione: l’eventuale dichiarazione non veritiera, che comporta la revoca della patente, sarà verificata con controlli ex post. Ai requisiti (dall’iscrizione alla camera di commercio al possesso dei documenti di regolarità contributiva e fiscale) si aggiunge anche l’avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La dotazione iniziale della patente resta di 30 crediti e bisogna averne almeno 15 per poter operare nei cantieri. Ma se i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto si potranno comunque completare l’appalto o subappalto in corso anche con meno di 15 punti. Arriva anche la possibilità di crediti aggiuntivi rispetto al punteggio iniziale: sarà un decreto del Ministero del lavoro, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, ad individuare i criteri di attribuzione dei punti in più, così come le modalità di recupero dei crediti decurtati.