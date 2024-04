La benzina torna a salire e tocca i massimi da 6 mesi. Verde servita a 2,051 euro. Il gasolio invece è in lieve calo

La benzina torna a salire toccando il livello massimo da esattamente sei mesi, mentre il gasolio fa registrare un lieve calo. Lo indica Staffetta Quotidiana nella rilevazione quotidiana, spiegando che «i venti di guerra che soffiano sempre più forti sul Medio Oriente non sembrano, per il momento, aver impressionato i mercati petroliferi. Questa mattina il Brent apre in ribasso, scendendo sotto i 90 dollari. Venerdì invece le quotazioni dei prodotti raffinati hanno messo a segno il secondo rialzo consecutivo, dovuto più a cause strutturali che agli eventi degli ultimi giorni». Stando alla rilevazione, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina.

Per Tamoil registriamo un rialzo di un centesimo al litro su benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,914 euro al litro (+2 millesimi, compagnie 1,920, pompe bianche 1,900), diesel self service a 1,808 euro al litro (-1, compagnie 1,814, pompe bianche 1,795). Benzina servito a 2,051 euro al litro (+1, compagnie 2,095, pompe bianche 1,964), diesel servito a 1,948 euro al litro (-1, compagnie 1,992, pompe bianche 1,860). Gpl servito a 0,715 euro al litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,321 euro al kg (-1, compagnie 1,342, pompe bianche 1,304), Gnl 1,155 euro al kg (+1, compagnie 1,149 euro/kg, pompe bianche 1,159 euro al kg).