Il Tesoro vende 5 miliardi di Btp short term e indicizzati: rendimenti misti nelle tre aste del Mef

Il Tesoro ha collocato cinque miliardi di euro complessivi di Btp short term e indicizzati all’inflazione dell’area euro. In dettaglio, il Mef ha collocato 2,5 miliardi del Btp short term a due anni Gennaio 2026 al rendimento del 3,42%, in rialzo di 11 punti base, a fronte di una domanda per 3,6 miliardi; 1,25 miliardi del Btp indicizzato quinquennale Maggio 2029 con rendimento 1,35% (-38 punti base) a fronte di 1,76 miliardi richiesti; 1,25 miliardi del Btp indicizzato Maggio 2036 all’1,87%, a fronte di una domanda pari a 1,76 miliardi.