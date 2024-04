Bonus tredicesima, fino a 100 euro ai redditi inferiori a 28mila euro

Bonus tredicesima, fino a 100 euro ai redditi sotto i 28mila euro.

Nella tredicesima per i lavoratori dipendenti che hanno «un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro» è prevista un’indennità fino a 100 euro ma solo nel 2024. E’ quanto si legge nell’ultima bozza del decreto legislativo di revisione del regime Irpef e Ires atteso oggi in Cdm. «A causa della limitatezza delle risorse disponibili, detta restituzione è corrisposta per il solo anno 2024 ai lavoratori che si trovano in condizioni economiche di particolare disagio, anche in considerazione della presenza, nel nucleo familiare, di familiari a carico fiscalmente», si legge in un passaggio della bozza visionata dall’AGI.

Tassazione dei premi di risultato dal 2025

Per quanto riguarda i premi di risultato che dal primo gennaio 2025 saranno tassati al 10% entro il tetto di 3mila euro «con le nuove disposizioni si provvede a rimuovere le criticità che hanno in taluni casi ostacolato l’accesso alla misura di favore. Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel Report del 15 marzo 2024 sull'andamento dei premi di produttività il numero di lavoratori dipendenti beneficiari di misure di produttività è 3.445.579. In termini generali, su 18.356.000 dipendenti (di cui 3.249.000 operanti nel settore pubblico e 15.107.000 nel settore privato), quelli ancora privi di misure di produttività sono 11.661.421. Nell’ottica di semplificare e razionalizzare l’attuale disciplina al fine di favorire una più ampia diffusione della misura agevolativa» si interviene con alcune modifiche in linea con i principi indicati dalla legge delega», si legge nella bozza.