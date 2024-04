Intelligenza artificiale e cloud spingono Google-Microsoft, volano in Borsa

I risultati sopra le attese spingono i titoli Microsoft, che arrivano a guadagnare fino al 6%. Trimestre positivo anche per Snap, la holding a cui fa capo l'app dei messaggini che spariscono Snapchat, che nelle contrattazioni after hours sale del 32%. I primi tre mesi dell’annosi chiudono con ricavi in crescita del 21% a 1,19 miliardi di dollari e perdite in calo a 305,1 milioni di dollari. Per il secondo trimestre Snap prevede ricavi per 1,23-1,26 miliardi, oltre le previsioni.

«Dati i progressi che abbiamo fatto con la nostra piattaforma pubblicitaria, la squadra che abbiamo costruito e le priorità strategiche fissate - ha messo in evidenza Snap -, riteniamo di essere ben posizionati per continuare a migliorare la nostra performance».