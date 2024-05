Al via la sottoscrizione del quarto Btp Valore: nella prima mezz'ora il controvalore supera i 300 milioni

Ha preso il via la sottoscrizione della quarta emissione del Btp Valore. Dopo mezz'ora il loro controvalore, per un titolo pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori, supera i 300 milioni di euro. Il collocamento terminerà venerdì 10 maggio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. L’emissione di maggio prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito; i tassi minimi garantiti sono del 3,35% dal primo al terzo anno, e del 3,90% dal quarto al sesto anno. L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini. Dal sito del Ministero dell'Economia Introduzione sezione BTP Valore: emissione speciale dal 6 maggio in banca, alla posta e online Dal 6 al 10 maggio prossimi (fino alle ore 13 e salvo chiusura anticipata) torna BTP Valore. Si tratta di un’emissione speciale che offre l'opportunità di investire in uno strumento di grande successo sia a chi non ha ancora avuto modo di sottoscriverlo nel precedente collocamento, sia a tutti i piccoli risparmiatori e affini a cui è dedicato (il così detto mercato retail).

Questa quarta emissione sarà caratterizzata da una durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo “step up” di 3+3 anni. Il premio finale extra sarà pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. I tassi minimi garantiti, congiuntamente al codice ISIN che identifica il titolo, verranno comunicati venerdì 3 maggio. Come per le precedenti emissioni, il BTP Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. L’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.