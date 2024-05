Il Tesoro torna sul Btp Green, scadenza 2037 per il titolo che finanzia iniziative sostenibili

Il Tesoro "riapre" i Btp green, tornando con una nuova emissione del titolo che finanzia iniziative sostenibili a due mesi dalla precedente. Scadenza ravvicinata, come già nel 2023 quando si erano susseguite due emissioni a breve distanza, una a marzo e una ad aprile, che segue di pochi giorni la raccolta di oltre 11 miliardi di euro attraverso il Btp valore e che avvicinerà la copertura totale del fabbisogno a medio-lungo termine 2024 - indicato in 360 miliardi di euro - al 50% in meno di cinque mesi.

La nuova emissione - sindacata tramite Bnp Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, NatWest e UniCredit - avrà scadenza 30 ottobre 2037. Sopra i 10 anni, una durata che potrebbe porre limitare l’ammontare finale che verrà collocato in un range fra i cinque e i 10 miliardi di euro.