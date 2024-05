Superbonus: crollo dei nuovi cantieri ad aprile con la "cura Giorgetti"

Superbonus, la strategia del Ministro Giorgetti frena l'espansione dei nuovi cantieri. Secondo i dati pubblicati dall’Enea, lo scorso aprile sono stati registrati lavori per circa 350 milioni di euro, un netto calo rispetto ai quasi 6 miliardi di marzo. Lo riferisce Il Sole 24 Ore.

Superbonus, Giorgetti: "Conto già salatissimo"

La politica di contenimento del Superbonus attuata da Giorgetti sta mostrando i suoi effetti. I dati ENEA di aprile evidenziano un ridimensionamento significativo degli investimenti, che tornano a livelli più sostenibili per le casse dello Stato. Nell'ultimo mese, le asseverazioni hanno riguardato circa 350 milioni di investimenti e poco più di mille nuovi cantieri, segnando un rallentamento rispetto ai mesi precedenti.

I primi dati senza l'lnfluenza del 2023

Questi numeri sono rilevanti perché rappresentano i primi dati non influenzati dalla corsa alla detrazione al 90/110 per cento, terminata alla fine del 2023. Fino a marzo, le comunicazioni all’ENEA includevano ancora asseverazioni legate a quel periodo, mentre i dati di aprile riflettono interamente lo sconto ridotto al 70 per cento. Questo ha portato il Superbonus a livelli più gestibili.