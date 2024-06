Cresce il Sicilia Outlet Village, aperti altri 30 negozi

Il Sicilia Outlet Village è la conferma che in Sicilia ci sono spazi per accogliere investimenti importanti da parte dei privati e che ci sono tutte le condizioni per fare bene e sempre meglio. Da ieri, con l’inaugurazione del boulevard della Fase Tre, la Sicilia ospita l’outlet village più grande del Sud Italia e uno tra i più grandi d’Italia. Per celebrare questo evento oggi e domani sarà un fine settimana di grande festa con un ricco programma di appuntamenti aperti al pubblico. Oltre 50 spettacoli con musica, danza, acrobazia, circo, teatro che precederanno le coreografie pirotecniche dell’azienda Vaccalluzzo. Da ieri la superficie commerciale complessiva si è ampliata di altri 6mila metri quadrati che ospitano 30 nuovi negozi, arrivando così a raggiungere una superficie di 36mila metri quadrati e 170 insegne dei più prestigiosi brand nazionali e internazionali. L’ampliamento è stato finanziato con un investimento di oltre 35 milioni di euro, reso possibile con l’entrata, avvenuta nel 2019, del fondo paneuropeo Orion European Real Estate Fund V, sponsorizzato da Orion Capital Managers, sotto la gestione di Arcus Real Estate, società della “galassia” Percassi. Arcus Real Estate è stata fondata nel 2006 ed è specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari di retaildi lusso, outlet e full price. Gestisce anche il Torino Outlet Village, Oriocenter ed è in fase avanzata di commercializzazione degli spazi di Roma Outlet Village.

La cerimonia di inaugurazione della nuova superficie commerciale ha visto la presenza di Luca Nasi, general manager di Arcus Real Estate; di Corrado Trabacchi, partner di Orion Capital Managers; di Nicola Sanfilippo, consigliere delegato di Sicilia Outlet Village; di Cesare Greco, direttore di Sicilia Outlet Village; del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, dell’assessore regionale al turismo Elvira Amata, oltre naturalmente alla deputazione nazionale e regionale e dei rappresentanti istituzionali del Comune di Agira. Tutti hanno evidenziato con orgoglio la crescita di questa struttura che, inaugurata 14 anni fa nel cuore di una Sicilia che stentava a credere alle sue potenzialità, oggi è un autentico hub commerciale e un punto di riferimento anche per il turismo. Una sfida vinta con coraggio e determinazione.

Sicilia Outlet Village è andato progressivamente a rafforzare anche il suo ruolo di catalizzatore per lo sviluppo economico della regione, arrivando a occupare sino a 1500 persone ma soprattutto offrendo a tanti giovani possibilità di crescita professionale in un ambiente stimolante a contatto diretto con alcune delle realtà industriali più importanti del panorama nazionale e internazionale, con un positivo effetto di traino sull’economia e sui territori dell’entroterra siciliano.