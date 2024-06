Riparte l'ecobonus auto 2024, ecco come funziona e chi può richiederlo

Il portale Ecobonus riapre oggi sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy . Dalle 10 del mattino, è possibile presentare nuove domande per ottenere incentivi destinati all'acquisto di veicoli a basse emissioni .

La dichiarazione e le fasi di concessione

Gli acquirenti persone fisiche devono dichiarare di mantenere la proprietà del veicolo per almeno un anno, periodo che raddoppia per le persone giuridiche. Sono necessarie anche dichiarazioni sostitutive per piccole e medie imprese che attestano il possesso dei requisiti richiesti e l'esercizio di attività di trasporto. L'iter per ricevere il contributo include la prenotazione da parte del venditore, la conferma della disponibilità del fondo, la compensazione del prezzo d'acquisto e il rimborso del contributo da parte del costruttore.

Risorse e impatto previsto

Per l'anno 2024, sono stati stanziati circa 950 milioni di euro per l'Ecobonus, a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli leggeri. Le nuove politiche mirano a supportare l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, con particolare attenzione ai redditi più bassi, che possono ottenere un aumento fino al 25% del contributo se l'Isee è inferiore a 30 mila euro.