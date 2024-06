Bce, Christine Lagarde avverte: "La lotta all'inflazione non è finita"

«La lotta contro l’inflazione non è ancora finita». Christine Lagarde, a due giorni dal primo taglio dei tassi dal 2019 effettuato dalla Bce, spegne i facili entusiasmi e in qualche modo gela le speranze di chi già dava per scontata una seconda sforbiciata nella prossima riunione del 18 luglio. La numero uno dell’Eurotower sceglie il blog della banca centrale per spiegare più in dettaglio come intende muoversi nei prossimi mesi e per fugare ogni equivoco sulle future mosse di Francoforte, con le prospettive non sempre chiare a causa del continuo braccio di ferro tra falchi e colombe. Sulle posizioni all’interno del board, comunque, tutto sarà più chiaro quando verranno pubblicate le minute dell’ultimo incontro.

Intanto Lagarde, nonostante ribadisca i progressi fatti, non nasconde le insidie e le incertezze che ancora circondano le prospettive future sul fronte dell’economia e dell’andamento dei prezzi nell’Eurozona. Per questo, afferma, «i tassi di interesse resteranno restrittivi per tutto il tempo necessario ad assicurare una stabilità su base duratura». L’ex ministra delle finanze francese spiega come si sia sulla buona strada per raggiungere entro fine anno l’agognato 2%, il target di riferimento dell’Eurotower. Ma, avverte, «c'è ancora una lunga strada da fare» prima che l’inflazione venga definitivamente battuta. E «non sarà un cammino semplice - aggiunge - servono vigilanza, impegno e perseveranza». «In altre parole - dice a chiare lettere - dobbiamo ancora tenere il piede sul freno per un pò, anche se non siamo più pressati come tempo fa».