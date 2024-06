I tassi sui mutui scendono ad aprile, giù al 4,09%

Il costo dei mutui scende ancora, torna ai livelli di più di un anno fa e per le famiglie italiane si prevedono risparmi importanti, dell’ordine di diverse centinaia di euro. La buona notizia è arrivata questa mattina dalla Banca d’Italia che ha decretato una nuova discesa del costo del denaro per le famiglie, mentre le associazioni dei consumatori hanno immediatamente fatto i conti dei benefici che questo potrà comportare per le tasche dei risparmiatori che stanno comprando casa. Secondo la serie 'Banche e moneta' di Via Nazionale i tassi di interesse sui prestiti erogati ad aprile alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, Taeg) sono scesi al 4,09% dal 4,21 di marzo.

«Si torna ai livelli di febbraio 2023 quando il Taeg era a 4,12» commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. In pratica, secondo i calcoli dell’Unc, considerando l’importo e la durata media di un mutuo, il calo dei tassi significa che la rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, «scende, rispetto al picco di novembre 2023, di 61 euro al mese, pari a un risparmio su base annua di 732 euro». Sempre consistente anche il risparmio calcolato dal Codacons: ipotizzando un finanziamento da 125mila euro a 25 anni, si parla di circa 58 euro sulla rata mensile, pari a 696 euro in meno all’anno. Secondo le rilevazioni della Banca d’Italia il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,59% (10,61 nel mese precedente). Mentre qualche ritocco al rialzo si rileva per i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie, saliti al 5,30% dal 5,26 del mese precedente.