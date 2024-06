Quattordicesime in arrivo, liquidità per 12 miliardi di euro. Oltre la metà andrà in consumi

L’indagine ha suddiviso le spese in risparmi e spese obbligate e consumi. Del monte totale delle quattordicesime, circa 2,1 miliardi dovrebbero essere destinati a investimenti (900 milioni) e risparmio (1,2 miliardi), anche finalizzato a una spesa futura, tra cui si segnala l’acquisto di una nuova automobile e un viaggio di lungo raggio. Le spese obbligate, invece, pesano per 3,5 miliardi: 1,9 miliardi sono conti in sospeso, in molti casi bollette, ma anche mutui e finanziamenti. Nel computo delle spese obbligate entrano anche 900 milioni circa per quelle sanitarie - soprattutto legate a problemi dentali - e 700 milioni per altri motivi familiari, tra cui emerge la voce dei centri estivi per i figli. Quanto ai consumi, i restanti 6,4 miliardi saranno invece impiegati dagli italiani per acquisti di beni e servizi per se stessi e per la famiglia. A partire dalle vacanze, il desiderio più gettonato: il 36% degli intervistati userà la mensilità in più per viaggiare da solo o con la propria famiglia, e a questi si aggiunge un 5% che finanzierà le vacanze studio dei figli. I viaggi di lungo raggio sono i più desiderati: in particolare, dalle risposte degli intervistati emerge un forte interesse per le destinazioni dell’Asia, Giappone in testa. Si spenderà anche per la casa: il 20% ha intenzione di finanziare piccoli lavori di ristrutturazione o comprare mobili e accessori. Una quota appena inferiore - il 19% - userà la mensilità aggiuntiva per acquistare abbigliamento ed accessori in occasione dei saldi estivi, in avvio il primo sabato di luglio. Il 16%, invece acquisterà altri beni e servizi, tra cui spiccano dispositivi tecnologici - soprattutto tablet e tv - ma anche corsi di formazione e master.