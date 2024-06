Confedilizia, norma case green un pericolo per i proprietari

«L'Ance dice che la direttiva 'case green' è un provvedimento che 'offre delle opportunità che bisogna cogliere senza timore'. Certo, per le imprese edili quella direttiva è un’opportunità, non fatichiamo a crederlo. Per i proprietari di casa, invece, è un pericolo.» Così il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa in una nota. «E noi siamo orgogliosi di aver combattuto fin dal 2021 per attenuarne l’impatto, in parte riuscendovi. Ringraziamo il Governo Meloni e i partiti della maggioranza per aver seguito questa strada e per l’impegno che hanno assunto a fare tabula rasa di una normativa fortemente sbagliata».