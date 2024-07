Nomine alla Cassa depositi e prestiti alla stretta, carte restano coperte

Ultime ore per collocare le tessere del complicato mosaico del rinnovo delle cariche di Cassa depositi e prestiti. Dopo 4 appuntamenti andati a vuoto la convocazione di domani alle 15 potrebbe essere quella buona per definire la lista di consiglieri che dovrebbe essere approvata dall’assemblea e formare il nuovo cda. Salvo comunque soprese dell’ultim'ora. Cassa, si fa notare, è un delicatissimo snodo di sistema e l’individuazione dei nomi giusti è essenziale non solo sotto il profilo politico ma anche per lo standing del ruolo: tutte le caselle devono andare al posto giusto.

Dovrebbe quindi essere confermata la strada individuata che permetterà di allargare ad 11 i membri del cda con una lista di 16 membri che includa anche la gestione separata. Questa soluzione consentirà così di rispettare le indicazioni sulle quote di genere, a cui Cdp non è sottoposta per legge non essendo quotata ma il cui mancato rispetto avrebbe rappresentato un brutto passo indietro sul fronte delle azioni positive per la parità.