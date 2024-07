Mercato europeo dell'auto debole, cala quota elettriche

Resta debole il mercato dell’auto europeo, anche a causa dell’incertezza sul futuro dell’auto elettrica. Le immatricolazioni tornano a presentare un segno positivo: a giugno in Europa, paesi Efta e Regno Unito - secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei - sono state 1.310.989 auto, il 3,6% in più dello stesso mese del 2023. Il totale del semestre sale così a quota 6.879.438, con un incremento del 4,4% sull'analogo periodo dell’anno scorso, ma ancora in calo di ben il 18,4% rispetto al periodo precedente alla pandemia. A giugno le auto elettriche a batteria rappresentano il 14,4% del mercato dell’Ue, in calo rispetto al 15,1% dell’anno precedente. Allo stesso tempo i veicoli ibridi-elettrici hanno aumentato la loro quota di mercato, passando dal 24,4% al 29,5%. La quota complessiva di auto a benzina e diesel è scesa al 47,1%, in calo rispetto al 49,6%.

«Cominciano a serpeggiare dubbi - sostiene il presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano - sul futuro dell’auto elettrica e appare quindi necessario e urgente che l’Unione Europea, con i suoi nuovi organi istituzionali, dica una parola chiara e definitiva sulla politica che intende condurre in materia di mobilità sostenibile». Anche per l’Unrae «occorrono indicazioni chiare sulle politiche ambientali e doganali della Ue, che influenzano profondamente strategie industriali e investimenti delle case automobilistiche, in un contesto di transizione complesso dove operatori e clienti hanno più che mai bisogno di certezze.».