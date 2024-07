Il decreto "salva casa" approvato al Senato: semplificazioni edilizie, sanatorie e nuove regole

Più tolleranza per le difformità edilizie

Aumentano le tolleranze per le difformità edilizie concesse per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Per abitazioni fino a 60 metri quadrati, le irregolarità non costituiranno violazione edilizia se non superano il 6%. Questa percentuale diminuisce progressivamente per superfici maggiori, arrivando al 2% per superfici superiori ai 500 metri quadrati.

Sanatorie per piccoli interventi

Passa la sanatoria per piccoli interventi realizzati fino al 24 maggio scorso e con scostamenti autorizzati fino al 6% per appartamenti entro i 60 metri quadrati. Aumentano poi i lavori di edilizia libera che possono essere realizzati senza bisogno di autorizzazioni o titoli abilitativi, dalle vetrate alle pergole bioclimatiche.

Stop alla doppia conforme

Un'altra novità riguarda la semplificazione per sanare gli abusi minori: non sarà più necessaria la "doppia conforme". Basterà che l'intervento sia in linea con la disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e con quella edilizia in vigore al momento dell'abuso. Le vecchie regole rimangono in vigore solo per gli abusi gravi.