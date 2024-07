Il governo proroga la quinta rata della rottamazione "quater" e il taglio al cuneo fiscale

Proroga della quinta rata della rottamazione 'quater' e conferma, anche per il 2025, del taglio al cuneo fiscale. Mentre attende i dati di fine luglio sulle entrate fiscali che fanno ben sperare, il governo definisce altre due misure in tema fiscale dopo aver archiviato definitivamente il redditometro e corretto il concordato preventivo. Le intenzioni dell’esecutivo, come ha annunciato più volte in queste settimane (e ripetuto anche a margine del G20 in Brasile) il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, sono quelle di non varare una «manovra lacrime e sangue» dopo l’estate quando partirà il cantiere della legge di bilancio ma nemmeno di ricorrere a nuovo deficit. Anche perchè con il nuovo patto UE, dopo la sospensione per la pandemia, il deficit deve rientrare al 3%. La stabilità dei mercati e il debito pubblico I mercati sono tranquilli sul nostro paese e tuttavia, come insegna l’episodio di giugno dopo le elezioni francesi, basta un po' di volatilità generata altrove e la pressione sullo spread torna a farsi sentire su uno dei maggiori debiti mondiali, il nostro, che corre verso i 3000 miliardi di euro.

Turismo e crescita del PIL Dalla sua il governo ha il buon andamento dei servizi, in specie il turismo che sta segnando nuovi record e la tenuta del PIL che secondo le sue stime dovrebbe salire dell’1% quest’anno. Aiuterà anche il probabile taglio dei tassi da parte della BCE a settembre anche se la riduzione nei prossimi mesi sarà meno veloce del previsto. Riduzione della pressione fiscale Il tema fisco e la riduzione del carico complessivo su famiglie e imprese è quindi centrale per sostenere la crescita anche tramite i consumi che con il calo dell’inflazione sono in ripresa. Nel nostro paese la pressione fiscale, come riporta l’annual report della Commissione UE, è scesa lievemente nel 2022 (prima del governo Meloni) al 42,7% del PIL di pari passo con la riduzione vista nella UE (al 40,1%).