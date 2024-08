Decreto omnibus approvato dal Consiglio dei ministri. Fisco, enti locali e flat tax: ecco cosa cambia

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge omnibus che copre vari ambiti, dal fisco agli enti locali, includendo anche un contributo per gli sfollati delle Vele di Scampia e l’aumento della flat tax per i "Paperoni" che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia da 100.000 a 200.000 euro. È stata inoltre nominata Daria Perrotta come nuova Ragioniera dello Stato, la prima donna a ricoprire questa posizione, come sottolineato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Il decreto, composto da 25 articoli, prevede anche la proroga al 30 settembre dei termini per la regolarizzazione delle difformità per i soggetti Isa e lo slittamento al 30 novembre per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni. Altri provvedimenti includono la tutela assicurativa per studenti e insegnanti per l’anno scolastico 2024/2025, lo svincolo di 50 milioni del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e un incremento di 1 milione per i collegi di merito. Inoltre, il Fondo per le emergenze nazionali viene rifinanziato con 150 milioni per il 2024.