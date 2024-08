Caro scuola, gli studenti insistono: "+23% in 4 anni". Confesercenti: "Aumento del 3%, basta attacchi". Esposto del Codacons

Da una parte studenti e sindacati denunciano il caro scuola - con aumenti «del 23,4% in quattro anni» - dall’altra Sil Confesercenti dice basta alle speculazioni contro i librai. Una battaglia combattuta in punta di penne e matite tra chi ripropone percentuali in crescita per quanto riguarda le spese scolastiche e chi parla di notizie "lontane dalle realtà" presentando numeri molto più bassi. Sulle dotazioni per il nuovo anno scolastico «si parla di aumenti quantificabili nel 15%, quando gli aumenti si collocano mediamente attorno al 3%, in un range che va dall’1,8% al 3,5%. E a dirlo non siamo noi: è sufficiente confrontare il prezzo dei singoli testi presenti nei cataloghi degli editori sia nel 2023 che nel 2024 per riscontrare l’effettivo aumento del prezzo dei libri di testo», spiega il presidente di Sil Confesercenti, Antonio Terzi commentando i dati del Codacons sul caro scuola. Per l’associazione dei consumatori l’esborso complessivo tra quaderni, zaini, diari, prodotti di cancelleria, materiale da disegno, libri e dizionari può arrivare a 1.300 euro a studente.

Per la Rete degli Studenti Lazio, la Cgil e la Flc Cgil Roma si tratta del 12% in più rispetto al 2023 e del +23,4% in quattro anni. Secondo l’Osservatorio nazionale Federconsumatori il rincaro medio sul corredo scolastico sarebbe del 6,6% sul corredo scolastico, mentre per quanto riguarda i libri di testo per ogni studente in media si spenderanno 591 euro per i testi obbligatori e due dizionari, il 18% in più rispetto lo scorso anno. A tutto ciò, si aggiungono le spese per il trasporto pubblico e gli strumenti digitali, come tablet e pc, ormai diventati essenziali».

Intanto il Codacons fa esplodere il caso delle nuove edizioni dei libri scolastici: testi che le famiglie sono costrette a riacquistare a fronte di aggiunte minime o modifiche esteriori. Dall’Associazione parte una denuncia in Procura per truffa, con la richiesta di sequestrare i libri scolastici presentati come "nuovi" per verificarne il contenuto, visto che - scrive il Codacons nell’esposto - «come ogni anno, attraverso piccole modifiche ai testi, una nuova prefazione, capitoli introduttivi, dunque cambiamenti minimi, si immette sul mercato un nuovo testo che come tale deve essere acquistato ex novo per sostituire quello dell’anno precedente». Ma gli studenti sanno come aggirare i rincari dei libri di testo, e se sono fortunati quelli che hanno un fratello o una sorella nella stessa scuola, gli altri possono contare su escamotage capaci di far risparmiare diverse centinaia di euro alle loro famiglie.