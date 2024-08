OpenAI verso la valutazione da 100 miliardi: nuovo round di finanziamento guidato da Thrive Capital e Microsoft

OpenAI, la startup di ChatGPT, è in trattative per un nuovo round di finanziamento in cui è valutata oltre 100 miliardi di dollari. Lo riferisce il Wall Street Journal, che cita fonti vicine al dossier. Tra gli investitori ci sarebbero anche Thrive Capital e Microsoft.

La società di venture capital Thrive Capital sta guidando il round e investirà circa 1 miliardo di dollari, secondo le fonti. La nuova raccolta fondi rappresenterebbe la più grande infusione di capitale esterno in OpenAI da quando Microsoft ha investito circa 10 miliardi di dollari nel gennaio 2023. Da allora, nella Silicon Valley si è sviluppata una corsa agli armamenti per costruire i sistemi di intelligenza artificiale più avanzati, nel tentativo di dominare un settore che molti affermano rivoluzionerà l’economia.

L’ultima valutazione di OpenAI è stata di 86 miliardi di dollari alla fine dell’anno scorso.

Thrive, azienda con sede a New York fondata 15 anni fa da Josh Kushner, ha già una stretta relazione con OpenAI e il suo amministratore delegato, Sam Altman. Ha investito diverse centinaia di milioni di dollari nella startup dall’anno scorso.