iPhone 16, lancio previsto peri il 9 settembre 2024: ecco le novità previste

La notizia ora è certa: Apple lancerà la serie iPhone 16 il prossimo 9 settembre. V ediamo quali sono le novità attese rispetto alla generazione precedente . Ecco, insomma, tecnologia e design anticipati dai rumors del web. Riguardo al lancio dei nuovi modelli di iPhone previsto il 9 settembre una delle novità più interessanti riguarda le dimensioni degli schermi, specialmente per i modelli Pro. L’iPhone 16 Pro dovrebbe infatti avere avere un display da 6,3 pollici, mentre l'iPhone 16 Pro Max dovrebbe raggiungere i 6,9 pollici. Inoltre Apple potrebbe ridurre ulteriormente le cornici per dimensioni complessive leggermente superiori a quelle degli attuali iPhone 15 Pro . La gamma iPhone 16 Pro vedrà miglioramenti significativi nel comparto fotografico. È prevista l’integrazione di un nuovo sensore principale da 48 megapixel, con un’ultra-wide da 48 e un teleobiettivo con zoom ottico 5x. Questi aggiornamenti sono accompagnati dall’introduzione del rivestimento anti-riflesso ALD, che migliorerà le performance fotografiche, specialmente in condizioni di scarsa luminosità.

Anche i modelli base, iPhone 16 e 16 Plus, beneficeranno di migliorie, mantenendo la fotocamera principale da 48 mpx, ma con l'aggiunta del supporto per la modalità macro e l’allineamento verticale delle fotocamere. Ottimizzato per la registrazione di video spaziali compatibili con Apple Vision Pro. Un’innovazione di design significativa è l’introduzione di un nuovo pulsante "Capture". Questo pulsante, situato sotto il tasto di accensione, consentirà di scattare foto e video, con la possibilità di regolare lo zoom tramite un semplice swipe. Si prevede che sarà disponibile su tutta la linea iPhone 16, offrendo un’esperienza di utilizzo più intuitiva e avanzata rispetto ai modelli precedenti. Gli iPhone 16 Pro saranno alimentati dal nuovo chip A18 Pro, che offrirà un significativo miglioramento delle prestazioni. Soprattutto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e la gestione delle applicazioni più complesse. Questo chip garantirà una fluidità maggiore, in particolare per i giochi e le applicazioni di realtà aumentata.