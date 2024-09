In Italia le donne laureate guadagnano metà dei maschi: il rapporto dell’Ocse sull'istruzione

Ci sono delle luci ma anche molte ombre sulla situazione dell’istruzione in Italia nel Rapporto OCSE Education at a Glance 2024 presentato oggi. Innanzitutto, nel nostro paese le giovani donne con una laurea guadagnano in media il 58% in meno del salario dei loro coetanei maschi, una realtà che rappresenta il più grande divario retributivo di genere nell’area OCSE. Secondo lo studio, le donne ottengono risultati scolastici migliori rispetto ai maschi e in molti casi il divario si sta ampliando, ma il quadro cambia quando entrano nel mercato del lavoro. Le donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni, infatti, hanno meno probabilità di essere occupate rispetto agli uomini; il divario è generalmente più ampio per coloro che hanno un livello di istruzione inferiore a quello secondario superiore, mentre è più ristretto per coloro che hanno conseguito una laurea. In Italia, solo il 36% delle giovani donne con un titolo di studio inferiore al livello di istruzione secondaria superiore è occupata, mentre la quota corrispondente per i giovani è del 72% (le corrispondenti medie OCSE sono del 47% e del 72%).

Neet e livelli di istruzione Luci e ombre anche sui Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, ed i livelli di istruzione nel nostro paese: la quota media dei giovani tra i 20 e i 24 anni che non hanno un lavoro, né frequentano un corso di istruzione e formazione è diminuita dal 32% al 21% tra il 2016 e il 2023. Tuttavia, soprattutto nella fascia di età tra i 25 e i 29 anni, è ben il 31% delle donne che non studia e non lavora, contro il 20% degli uomini. Inoltre, la percentuale di giovani tra i 25 e i 34 anni senza titolo di studio superiore nel nostro paese è diminuita di 6 punti percentuali dal 2016 e ha raggiunto il 20% nel 2023, ma rimane comunque al di sopra dell’OCSE (media del 14%). L’istruzione dei genitori ha un forte impatto sul rendimento scolastico dei figli: in Italia il 69% di chi ha più di 25 anni e che ha almeno un genitore con la laurea, ha conseguito la laurea (o un titolo equivalente), mentre il 37% degli adulti i cui genitori non hanno raggiunto titoli di studio superiori, non sono riusciti neppure a concludere le scuole superiori e ottenere la maturità. Solo il 10% dei ragazzi con genitori senza un titolo di scuola superiore ha conseguito una laurea.