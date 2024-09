Delta Airlines annuncia dall'estate 2025 il volo diretto Catania-New York JFK

«Il binomio tra Delta e l’Italia continuerà più forte di prima con un aumento della nostra capacità di oltre il 10% anno su anno» di voli verso il nostro Paese. Lo afferma Matteo Curcio, senior vice president per Europa, Medio Oriente, Africa e India della compagnia americana Delta. Curcio ha annunciato alcune nuove tratte che partiranno la prossima estate. Vengono inaugurati i voli da Catania per New York JFK, da Roma per Minneapolis, da Milano per Boston e da Napoli per Atlanta.

Tutti i voli Delta dall’Italia sono operati in collaborazione con i partner di joint- venture Air France KLM, mentre «la partnership con Ita sta un pò svanendo», ha riconosciuto Curcio. Sempre da Roma aumenteranno i collegamenti con Atlanta, con fino a tre voli al giorno nei mesi di picco, come già avviene con New York. Altra novità riguarda la tratta Venezia-New York, già inaugurata, che da quest’anno potrà essere percorsa anche in inverno. Nel complesso Delta opererà fino a 116 voli settimanali tra Italia e Stati Uniti nell’estate 2025.