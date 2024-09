Manovra 2024, Giorgetti: "Renderemo strutturale il taglio del cuneo fiscale". E sui bonus: "Alcuni sono un malus"

« La serie storica dal 1995 avrà una correzione, sicuramente sarà una correzione al rialzo modesta ma al rialzo » ed «è evidente che questo in qualche modo condizionerà il dato e quindi rispetto agli obiettivi che dobbiamo presentare all’Europa e in Parlamento cambia qualcosina, però non sarà la soluzione dei problemi». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti , intervistato al Festival di Open da Enrico Mentana e Franco Bechis.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti si dice «piuttosto scettico» sul fatto che in Europa si possa raggiungere un accordo sul debito comune». «Ogni qualvolta ho proposto a condizioni invariate, ad ammontare invariato semplicemente la proroga della possibilità di utilizzare il Pnrr, e ringrazio il governatore Panetta che ieri mi ha dato ragione», all’interno dell’Ecofin «parte la batteria del ministro tedesco, svedese, finlandese». «Non ho grandissima eco, onestamente per il debito comune europeo in queste condizioni sarei piuttosto scettico».

Sul piano Draghi

Il ministro Giorgetti non crede che il piano Draghi abbia molte chance di essere attuato in Europa. "Come diceva un noto diplomatico politico, la politica è soprattutto decisione. Io non credo che sia semplicissimo decidere in questo senso in Europa sia per il sistema di regole sia per l’orientamento» dei diversi Paesi.