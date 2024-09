Fisco, il 730 semplificato vola, scelto da un contribuente su due. Agenzia delle Entrate: tempo fino al 30 settembre

Piace la nuova dichiarazione dei redditi precompilata semplificata. Il nuovo passo fatto dal fisco per rendere sempre più facile il dialogo con i cittadini (tradotto: pagare le tasse è semplice) sta dando parecchi frutti. Tanto che, secondo i primi dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, oltre il 50% dei modelli di precompilata già restituiti al Fisco è stato trasmesso con la nuova modalità semplificata. E tra i 730 semplificati più di 4 su 10 sono stati accettati senza modifiche. Il tempo sta per scadere: il termine per l’invio è fissato a lunedì, 30 settembre e poi si conosceranno tutti i numeri, ma lo scorso anno a scegliere la precompilata erano stati già 4 milioni di cittadini.

Novità della compilazione semplificata

La novità della semplificazione è stata introdotta quest’anno: chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia senza campi e codici e più facile da navigare. In questo caso, è il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente. Quest’anno i dati già precaricati dal fisco, tra cui spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui, ecc. - ammontano a circa 1 miliardo e 300 milioni.