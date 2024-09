E' caccia al posto fisso: due milioni di candidature per un lavoro nella pubblica amministrazione

Torna la caccia al posto pubblico: nei primi otto mesi dell’anno sono stati pubblicati bandi di concorso per 288mila posti per i quali sono arrivati due milioni di candidature. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo in una audizione alla Commissione parlamentare sulla semplificazione ha ricordato che nei prossimi 5/6 anni usciranno dagli uffici pubblici verso la pensione circa un milione di lavoratori e si sta lavorando per un adeguato turn over.

Già nel 2023 sono state assunte 172mila persone e altrettante dovrebbero entrare nella P.A nel 2024 e nel 2025. Per ogni posto in media quindi ci sono quasi 7 candidati ma bisogna considerare che spesso una persona si candida per più posizioni e quindi gli aspiranti reali per ogni posto sono meno.

Si sono ridotti anche i tempi per l’accesso dal momento in cui si accede a un concorso che, ha spiegato il ministro, adesso sono pari a 6 mesi a fronte di 780 giorni ai quali si era arrivati nel passato. Un freno è stato messo invece ai cosiddetti «scorrimenti» delle graduatorie degli idonei. «Lo scorrimento delle graduatorie - ha detto Zangrillo - ha un senso se avviene entro un termine definito da quando un concorso è stato fatto. Altrimenti diventa un meccanismo diabolico che da un lato illude le persone di potere accedere alla pubblica amministrazione e dall’altro non ci consente di lavorare in una logica di garantire all’amministrazione competenze adeguate ai tempi che viviamo».